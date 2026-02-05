Nike ACG "Morpho"
Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣
26% 折让
Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣采用轻盈可收纳设计，匠心应你所需。设计灵感源自我们团队的哥斯达黎加之旅，旨在帮助你在天气湿热、活动频繁的冒险中保持干燥。
- 显示颜色： 浆果红/黑/山峰白
- 款式： HJ2688-505
Nike ACG "Morpho"
26% 折让
Nike ACG "Morpho" Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水雨天夹克硬壳冲锋衣采用轻盈可收纳设计，匠心应你所需。设计灵感源自我们团队的哥斯达黎加之旅，旨在帮助你在天气湿热、活动频繁的冒险中保持干燥。
灵感源自雨林
在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够抵御炎热、潮湿环境的装备。
出众技术，保持干爽
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。添加匠心细节，如全密封接缝结构和正面防水双向拉链。
轻松收纳，自由出行
夹克可收纳至衣身内侧的口袋中，方便实用。收纳后形成一个带有储物口袋的小包，便于存储小物件。可通过细肩带携带，亦可放入背包。
叠搭设计，适应气候
该夹克专为暖天打造，宽松版型便于内搭紧身运动服、中间层衣物和针织单品。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果。
其他细节
- 风帽配有小巧帽檐和背面松紧抽绳，便于调节
- 下摆搭配弹性抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度
产品细节
- 胸前刺绣 ACG 和背面下摆STORM-FIT ADV 标志
- 左侧拉链口袋的拉链头上饰有 ACG Earth 串珠
- 内置 Morpho 故事贴片
- ACG 三角钩环
- 后领内侧设有挂环
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浆果红/黑/山峰白
- 款式： HJ2688-505
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。