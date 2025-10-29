Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE
男子防水运动鞋
20% 折让
Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用匠心设计，塑就迅疾表现和耐穿性能，助你从容应对越野挑战，勇攀高峰。外底结实橡胶向上包覆鞋头，无论是穿越平滑的冰川花岗岩，还是行走于纵横交错的野外小径，皆可为你带来稳定迈步体验。享受户外乐趣的同时难免弄脏鞋子。但无需担心，该鞋款从山地自行车轮胎汲取灵感，塑就出众的耐穿抓地设计，助力稳步前行，乐享冒险之旅。
- 显示颜色： 卡其/苔木棕色/苔木棕色/火焰粉
- 款式： IM6672-262
其他细节
- 泡绵中底和轻盈外底，缔造非凡的舒适支撑性能
- 鞋面采用 GORE-TEX 材料，帮助双足保持干爽
- 透气鞋面，为你带来舒适体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
