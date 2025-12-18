Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE
男子防水运动鞋
Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE 男子防水运动鞋采用匠心设计，打造耐穿迅疾风格，让你在沙漠、峡谷和深山中探险时也能像在城市一般轻松自在，从容应对多种挑战。鞋面采用 GORE-TEX 材料，质地轻盈、耐穿防水，结合易于抽拉的系带系统，带来个性化穿着体验。粘性橡胶外底铸就适合攀岩的出众抓地力，柔软的 React 泡绵中底缔造非凡舒适感受，无论你是在城市健行，还是在野外攀岩，都能从容应对。
- 显示颜色： 灯草褐/卡其/原子橙/黑
- 款式： DD2861-200
Nike ACG Mountain Fly Low GORE-TEX SE
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款运动鞋，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
无惧不良天气
GORE-TEX 材料有助应对不良天气，赋予你心无旁骛的探险体验。
舒适非凡
Nike React 泡绵造就非凡舒适的日常穿着体验。
融入大自然
粘性橡胶外底搭配包覆鞋头的大号凸起底纹，塑就时尚外观，缔造出色抓地力和耐穿性，无论城市道路还是山间小径，皆可轻松驾驭。
其他细节
- 圆形鞋带结合耐穿的织带鞋眼设计，令传统系带系统兼具功能性与时尚感
- 低帮鞋口结合靴式结构，打造出色灵活性，同时塑就利落风格与非凡舒适感
- 鞋头采用橡胶加固，带来出众耐穿性
产品细节
- 提拉设计，令鞋款便于穿脱
- 后跟饰有 ACG 标志
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，轻松驾驭都市地形环境。气候适应性材料和透气技术结合，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和穿搭风格选择。
更多信息
- 部分商品每个订单限购一件，具体以付款页面为准，且不参加所有促销和折扣优惠活动。
- 此商品仅支持网上在线支付，且需在商品订单提交后30分钟内成功付款。
- 网上在线成功支付需要多方协同，例如您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。
- 在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单取消的情形出现。
- 耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已进行付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见特别版产品订单取消规则。
- 由于不可抗力、传输迟延、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。
- 特别版产品实行"先购先得"原则，如购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。
- 所有产品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。
- 如产品详情页存在视频内容，该内容仅展示产品的一款配色。
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。
- 此商品为耐克推出的特别版产品，在您购买此商品前，敬请仔细阅读本网站使用条款及上述特别版产品销售规则，如您选择继续通过本网站购买此商品，代表您已同意并接受前述规则。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。