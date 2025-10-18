Nike ACG "Mystery Lights" 2L

¥3,299

Nike ACG "Mystery Lights" 2L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣采用 GORE-TEX 面料，同时搭载 Nike Storm-FIT ADV 技术，可有效抵御风雨。

灵感源自天空

大本德国家公园位于德克萨斯州西部，是奇瓦瓦沙漠的一大片广袤区域。 在美国，该地区的夜空以幽暗著称，但沙漠上空闪烁的神秘光点——马尔法之光，打破了这里的黑暗。 这些灯点成为该系列名称的灵感来源。

进阶防护

防风防水 GORE-TEX 面料助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验。Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。双向防水拉链提供有效防护，助你抵御不良天气。

冬季运动，蓄势待发

抽绳下摆和魔术贴粘扣袖口，可供自主调节贴合度。拉链从腋下延伸至腰部，塑就出色透气性，便于轻松存取紧身运动服口袋中的物品。左侧衣袖添加拉链卡片口袋，让刷卡操作轻松便捷。

户外型装，身越山海

超宽松版型为身体营造充裕活动空间，助力自如畅动，轻松叠搭。下摆搭配弹性抽绳和栓扣，助你打造出众贴合感。风帽后侧采用弹性抽绳和栓扣设计，可在佩戴头盔时自行调节。