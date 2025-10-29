Nike ACG "Mystery Lights"
Storm-FIT ADV 2L 男子防风防水背带裤硬壳冲锋裤滑雪裤
21% 折让
Nike ACG "Mystery Lights" Storm-FIT ADV 2L 男子防风防水背带裤硬壳冲锋裤滑雪裤采用 GORE-TEX 面料，同时搭载 Nike Storm-FIT ADV 技术，可有效抵御风雨。
- 显示颜色： 安全橙/苔木棕色/黑/苔木棕色
- 款式： HV1128-819
灵感源自天空
大本德国家公园位于德克萨斯州西部，是奇瓦瓦沙漠的一大片广袤区域。在美国，该地区的夜空以幽暗著称，但沙漠上空闪烁的神秘光点——马尔法之光，打破了这里的黑暗。这些灯点成为该系列名称的灵感来源。
进阶防护
防水 GORE-TEX 面料助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验。Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。关键位置采用防水拉链设计，提供有效防护，助你抵御不良天气。
冬季运动，蓄势待发
小腿外侧拉链设计，内置裤脚搭配弹性裤管口和魔术贴粘扣，有助稳固裤身。网眼布拼接里料，提升舒适度。拉链插手口袋和正面实用口袋采用柔软里料。
户外型装，身越山海
宽松版型，为臀部、大腿和小腿部位营造宽松舒适的穿着感受。腰部两侧搭配魔术贴粘扣式固定带，塑就可调式贴合感。
其他细节
可与 "Mystery Lights" 冲锋衣扣合穿着
产品细节
- 刺绣 ACG 标志
- 内置 "Mystery Lights" 贴片
- ACG 三角钩环
- 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。里料拼接：85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
