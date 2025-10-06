Nike ACG "Orb Weaver"

¥769 ¥949 18% 折让

Nike ACG "Orb Weaver" Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖衬衫设计灵感源自哥斯达黎加的气候，为你提供出色包覆效果。 梭织面料轻盈速干，助你在湿热天气探险时保持干爽舒适。

灵感源自热带雨林

在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

整装待发，开启探险

后身融入开口设计，搭配网眼拼接里料，有助提升透气性。 胸前口袋适合存放鱼饵等小物件，搭配钓竿固定带，增添实用性。