Nike ACG "Orb Weaver"
Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖衬衫
18% 折让
Nike ACG "Orb Weaver" Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖衬衫设计灵感源自哥斯达黎加的气候，为你提供出色包覆效果。 梭织面料轻盈速干，助你在湿热天气探险时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 煤黑/山峰白/山峰白
- 款式： HJ2466-060
Nike ACG "Orb Weaver"
18% 折让
Nike ACG "Orb Weaver" Dri-FIT ADV 男子防晒速干长袖衬衫设计灵感源自哥斯达黎加的气候，为你提供出色包覆效果。 梭织面料轻盈速干，助你在湿热天气探险时保持干爽舒适。
灵感源自热带雨林
在设计该系列之前，ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园的海岸线，进行长达 46 英里（约 74 公里）的探险。 这次探险旅程让团队成员颇受启发，进而设计出能够驾驭湿热天气探险的装备。
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
整装待发，开启探险
后身融入开口设计，搭配网眼拼接里料，有助提升透气性。 胸前口袋适合存放鱼饵等小物件，搭配钓竿固定带，增添实用性。
其他细节
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 胸前刺绣 ACG 标志和后身 DRI-FIT ADV 刺绣标识
- 后身中央饰有梭织 ACG 贴片
- 内置“Orb Weaver”故事标签
- 面料：93% 锦纶/7% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/山峰白/山峰白
- 款式： HJ2466-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。