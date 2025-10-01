 
Nike ACG Peak "Big Bend" 针织帽 - 安全橙/明亮紫

Nike ACG Peak "Big Bend"

针织帽

¥349
安全橙/明亮紫
暗烟灰/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG Peak "Big Bend" 针织帽设计灵感源自大本德国家公园的奇妙地质。 针织图案融入层次感撞色和纹理设计，尽显孕育灵感的沉积岩质感。


  • 显示颜色： 安全橙/明亮紫
  • 款式： HV7016-819

其他细节

  • Peak 针织帽采用经典设计，百搭实用，适合日常佩戴
  • 加绒里料，柔软温暖

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • Nike ACG 刺绣标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 不可洗涤
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。