Nike ACG Peak "Big Bend"
针织帽
¥349
Nike ACG Peak "Big Bend" 针织帽设计灵感源自大本德国家公园的奇妙地质。 针织图案融入层次感撞色和纹理设计，尽显孕育灵感的沉积岩质感。
- 显示颜色： 安全橙/明亮紫
- 款式： HV7016-819
Nike ACG Peak "Big Bend"
¥349
Nike ACG Peak "Big Bend" 针织帽设计灵感源自大本德国家公园的奇妙地质。 针织图案融入层次感撞色和纹理设计，尽显孕育灵感的沉积岩质感。
其他细节
- Peak 针织帽采用经典设计，百搭实用，适合日常佩戴
- 加绒里料，柔软温暖
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- Nike ACG 刺绣标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 不可洗涤
- 显示颜色： 安全橙/明亮紫
- 款式： HV7016-819
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。