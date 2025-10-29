Nike ACG Phassad
男子运动鞋
19% 折让
Nike ACG Phassad 男子运动鞋匠心重现 2002 年越野跑步鞋设计，助力开启下一场冒险之旅。覆面设计灵感源自帐篷门帘，可巧妙包覆鞋带，塑就利落外观。外底结实耐穿，无论是在城市街头还是野外小径，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 透明粉/黑/黑/亚紫粉
- 款式： HM7133-600
Nike ACG Phassad
19% 折让
Nike ACG Phassad 男子运动鞋匠心重现 2002 年越野跑步鞋设计，助力开启下一场冒险之旅。覆面设计灵感源自帐篷门帘，可巧妙包覆鞋带，塑就利落外观。外底结实耐穿，无论是在城市街头还是野外小径，皆可轻松驾驭。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面搭配以帐篷门帘为灵感的覆面，扣上后可隐藏鞋带
- 结实外底打造出众耐穿性和抓地力，可驾驭多种地面
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 透明粉/黑/黑/亚紫粉
- 款式： HM7133-600
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。