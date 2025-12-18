 
Nike ACG Phassad 男子运动鞋匠心重现 2002 年越野跑步鞋设计，助力开启下一场冒险之旅。覆面设计灵感源自帐篷门帘，可巧妙包覆鞋带，塑就利落外观。外底结实耐穿，无论是在城市街头还是野外小径，皆可轻松驾驭。


Nike ACG Phassad 男子运动鞋匠心重现 2002 年越野跑步鞋设计，助力开启下一场冒险之旅。覆面设计灵感源自帐篷门帘，可巧妙包覆鞋带，塑就利落外观。外底结实耐穿，无论是在城市街头还是野外小径，皆可轻松驾驭。

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面搭配以帐篷门帘为灵感的覆面，扣上后可隐藏鞋带
  • 结实外底打造出众耐穿性和抓地力，可驾驭多种地面
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。

