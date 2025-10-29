 
Nike ACG Polartec® 大童摇粒绒长裤 - 黑

Nike ACG

Polartec® 大童摇粒绒长裤

12% 折让

Nike ACG Polartec® 大童摇粒绒长裤专为探险而设计。 Polartec® 摇粒绒面料柔软耐穿，让你在冷天亦能无畏前行，尽情探索。 正面融入梭织外接片设计，有助提升耐穿性。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO0247-010

Nike ACG

12% 折让

Nike ACG Polartec® 大童摇粒绒长裤专为探险而设计。 Polartec® 摇粒绒面料柔软耐穿，让你在冷天亦能无畏前行，尽情探索。 正面融入梭织外接片设计，有助提升耐穿性。

御寒温暖

Polartec® 摇粒绒面料，柔软温暖。

舒适贴合

弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 口袋设计
  • 刺绣 ACG、POLARTEC® 和耐克勾勾标志
  • 宽松版型
  • 弹性包边裤管口
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO0247-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。