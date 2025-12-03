 
Nike ACG Polartec® 男子摇粒绒长裤 - 黑/黑/山峰白

Nike ACG Polartec®

男子摇粒绒长裤

33% 折让

售罄：

此配色当前无货

冷天也无法阻挡你探索的脚步。 穿上 Nike ACG Polartec® 男子摇粒绒长裤，畅享温暖穿着体验。 柔软非凡的面料采用 100% 再生聚酯纤维制成，在气温下降时为你带来温暖感受。 侧边拉链口袋设计，令基本物品触手可及。


  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白
  • 款式： CV0659-011

Nike ACG Polartec®

33% 折让

柔软非凡，温暖出众

冷天也无法阻挡你探索的脚步。 穿上 Nike ACG Polartec® 男子摇粒绒长裤，畅享温暖穿着体验。 柔软非凡的面料采用 100% 再生聚酯纤维制成，在气温下降时为你带来温暖感受。 侧边拉链口袋设计，令基本物品触手可及。

 

     

 

   

柔软非凡，出众温暖

Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，带来温暖体验。 质感轻盈，助你在漫步小径时畅享舒适感受。

其他细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳，可自由调节贴合效果
  • 拉链插手口袋，帮助安全收纳小物件

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白
  • 款式： CV0659-011

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。