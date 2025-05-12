Nike ACG Polartec®

¥689 ¥999 31% 折让

柔软非凡，温暖出众

寒冷天气也无法阻挡你探索的脚步。穿上 Nike ACG Polartec® 男子摇粒绒长裤，畅享温暖穿着体验。柔软非凡的面料采用 100% 再生聚酯纤维制成，在气温骤降时为你带来温暖感受。侧边拉链口袋设计，令基本物品触手可及。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩 该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。 柔软非凡，出众温暖 Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，带来温暖体验。柔软质感，助你在漫步小径时畅享舒适感受。

其他细节 弹性腰部搭配内置抽绳，可自由调节贴合效果

拉链插手口袋，帮助安全收纳小物件