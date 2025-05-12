Nike ACG Polartec®
男子摇粒绒长裤
¥689¥99931% 折让
寒冷天气也无法阻挡你探索的脚步。穿上 Nike ACG Polartec® 男子摇粒绒长裤，畅享温暖穿着体验。柔软非凡的面料采用 100% 再生聚酯纤维制成，在气温骤降时为你带来温暖感受。侧边拉链口袋设计，令基本物品触手可及。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： CV0659-011
Nike ACG Polartec®
¥689¥99931% 折让
柔软非凡，温暖出众
寒冷天气也无法阻挡你探索的脚步。穿上 Nike ACG Polartec® 男子摇粒绒长裤，畅享温暖穿着体验。柔软非凡的面料采用 100% 再生聚酯纤维制成，在气温骤降时为你带来温暖感受。侧边拉链口袋设计，令基本物品触手可及。
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
柔软非凡，出众温暖
Polartec® 摇粒绒面料柔软非凡，带来温暖体验。柔软质感，助你在漫步小径时畅享舒适感受。
其他细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳，可自由调节贴合效果
- 拉链插手口袋，帮助安全收纳小物件
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： CV0659-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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