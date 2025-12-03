Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT 男子防风拒水全长拉链开襟夹克
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水全长拉链开襟夹克以阿拉斯加州中部的“Skull Peak”（斯卡尔峰）命名，采用 Storm-FIT 技术结合 PrimaLoft® 填充物，助你在寒冷天气保持温暖干爽。 上衣随处可见切叶蚁，呈现生动别致的图案设计。
- 显示颜色： 杏茶色/中橄榄绿/中橄榄绿/山峰白
- 款式： HJ2488-297
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
24% 折让
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水全长拉链开襟夹克以阿拉斯加州中部的“Skull Peak”（斯卡尔峰）命名，采用 Storm-FIT 技术结合 PrimaLoft® 填充物，助你在寒冷天气保持温暖干爽。 上衣随处可见切叶蚁，呈现生动别致的图案设计。
在冰川环境测试
塔纳纳河谷是美国阿拉斯加州中部一个偏远的低地地区，以缭绕浓雾、午夜阳光和严寒天气而闻名。其是斯卡尔峰 (Skull Peak) 的所在地，这座小山峰给附近的冰川投下不祥的阴影。别担心，这款“Skull Peak”夹克能助你从容应对严苛环境，无所畏惧。
干爽感受
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。
户外型装，身越山海
正面按扣挡风片包覆双向拉链开襟，有助于抵御雨水和冷空气侵袭。 袖口、下摆和风帽采用可调节设计，可供自主调节贴合度。 遮阳帽檐设计，提升防护效果。
其他细节
- 款式：Oversize 风全长拉链开襟冬季款夹克
- 面料：防风拒水的结实梭织面料
- 结构：PrimaLoft® 合成材质填充物，结合不易撕裂的顺滑里料
- 储物：正面大口袋
- 装饰：风帽搭配松紧调节设计，可调式袖口
产品细节
- 胸前刺绣 ACG 标志和后身下摆刺绣 STORM-FIT 字标
- 内置“Skull Peak”故事贴片
- 后领内侧设有挂环
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 聚酯纤维。填充物：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 杏茶色/中橄榄绿/中橄榄绿/山峰白
- 款式： HJ2488-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。