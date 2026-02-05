Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT 男子防风拒水夹克
35% 折让
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水夹克从阿拉斯加中部的严苛环境汲取设计灵感，专为抵御严冬而设计。超宽松版型便于叠搭，全长按扣挡风片可减少冷空气透过拉链侵入。正面加深口袋设计，让你即使戴着手套也能轻松存取物品。
- 显示颜色： 土绿/泡沫薄荷绿/泡沫薄荷绿/山峰白
- 款式： FV8682-364
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
35% 折让
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水夹克从阿拉斯加中部的严苛环境汲取设计灵感，专为抵御严冬而设计。超宽松版型便于叠搭，全长按扣挡风片可减少冷空气透过拉链侵入。正面加深口袋设计，让你即使戴着手套也能轻松存取物品。
无惧风雨
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防风拒水性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。
源于户外
塔纳纳河谷是美国阿拉斯加州中部一个偏远的低地地区，以缭绕浓雾、午夜阳光和严寒天气而闻名。其是斯卡尔峰 (Skull Peak) 的所在地，这座小山峰给附近的冰川投下不祥的阴影。别担心，这款“Skull Peak”夹克能助你从容应对严苛环境，无所畏惧。
其他细节
- 款式：Oversize 风全长拉链开襟冬季款夹克
- 面料：防风拒水的结实梭织面料
- 结构：PrimaLoft® 合成材质填充物，结合不易撕裂的顺滑里料
- 储物：正面加深口袋
- 特点：风帽背面采用松紧抽绳调节，袖口搭配魔术贴粘扣固定带
- 其他特色：ACG 三角钩环
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 土绿/泡沫薄荷绿/泡沫薄荷绿/山峰白
- 款式： FV8682-364
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。