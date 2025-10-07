 
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水棉服夹克 - 卡其/煤黑/黑/山峰白

Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"

Storm-FIT 男子防风拒水棉服夹克

Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水夹克从阿拉斯加中部的严苛环境汲取设计灵感，专为抵御严冬而设计。超宽松版型便于叠搭，全长挡风片可减少冷空气透过拉链侵入。正面加深口袋设计，让你即使戴着手套也能轻松存取物品。


  • 显示颜色： 卡其/煤黑/黑/山峰白
  • 款式： FV8682-247

无惧风雨

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防风拒水性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

源于户外

塔纳纳河谷是美国阿拉斯加州中部一个偏远的低地地区，以缭绕浓雾、午夜阳光和严寒天气而闻名。其是斯卡尔峰 (Skull Peak) 的所在地，这座小山峰给附近的冰川投下不祥的阴影。别担心，这款“Skull Peak”夹克能助你从容应对严苛环境，无所畏惧。

其他细节

  • 款式：Oversize 风全长拉链开襟冬季款夹克
  • 面料：防风拒水的结实梭织面料
  • 结构：PrimaLoft® 合成材质填充物，结合不易撕裂的顺滑里料
  • 储物：正面加深口袋
  • 特点：风帽背面采用松紧抽绳调节，袖口搭配魔术贴粘扣固定带
  • 其他特色：ACG 三角钩环

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
