Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"

¥1,459 ¥1,799 18% 折让

Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT 男子防风拒水夹克从阿拉斯加中部的严苛环境汲取设计灵感，专为抵御严冬而设计。超宽松版型便于叠搭，全长挡风片可减少冷空气透过拉链侵入。正面加深口袋设计，让你即使戴着手套也能轻松存取物品。

无惧风雨

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防风拒水性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

源于户外

塔纳纳河谷是美国阿拉斯加州中部一个偏远的低地地区，以缭绕浓雾、午夜阳光和严寒天气而闻名。其是斯卡尔峰 (Skull Peak) 的所在地，这座小山峰给附近的冰川投下不祥的阴影。别担心，这款“Skull Peak”夹克能助你从容应对严苛环境，无所畏惧。