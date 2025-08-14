 
Nike ACG ReCharge Chug 不锈钢印花水壶（700 毫升） - 黑/黑/山峰白/山峰白

25% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike ACG ReCharge Chug 不锈钢印花水壶（700 毫升）让你在出行途中随时补水解渴。真空隔热耐用不锈钢帮助液体保冷；水壶形状易于抓握，便于轻松补充水分。防漏壶盖设计，密封效果出众，可直接装入双肩包，说走就走。


  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白/山峰白
  • 款式： FQ1552-093

其他细节

  • 真空隔热耐用不锈钢，帮助饮品保冷
  • 瓶身采用符合人体工学的形状设计，便于抓握
  • 旋转式瓶盖设计，方便轻松补充水分
  • 防漏壶盖，密封效果出众
  • 柔软提环，便于轻松携带

产品细节

  • 成分：SUS304 不锈钢/PP/硅橡胶
  • 防刮擦涂层
  • 用前请先清洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

