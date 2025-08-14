Nike ACG ReCharge
Chug 不锈钢印花水壶（700 毫升）
Nike ACG ReCharge Chug 不锈钢印花水壶（700 毫升）让你在出行途中随时补水解渴。真空隔热耐用不锈钢帮助液体保冷；水壶形状易于抓握，便于轻松补充水分。防漏壶盖设计，密封效果出众，可直接装入双肩包，说走就走。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白/山峰白
- 款式： FQ1552-093
Nike ACG ReCharge Chug 不锈钢印花水壶（700 毫升）让你在出行途中随时补水解渴。真空隔热耐用不锈钢帮助液体保冷；水壶形状易于抓握，便于轻松补充水分。防漏壶盖设计，密封效果出众，可直接装入双肩包，说走就走。
其他细节
- 真空隔热耐用不锈钢，帮助饮品保冷
- 瓶身采用符合人体工学的形状设计，便于抓握
- 旋转式瓶盖设计，方便轻松补充水分
- 防漏壶盖，密封效果出众
- 柔软提环，便于轻松携带
产品细节
- 成分：SUS304 不锈钢/PP/硅橡胶
- 防刮擦涂层
- 用前请先清洗
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白/山峰白
- 款式： FQ1552-093
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
