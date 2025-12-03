 
Nike ACG Repel 女子防晒拒水徒步九分裤 - 黑/煤黑/山峰白

Nike ACG

Repel 女子防晒拒水徒步九分裤

20% 折让

穿上 Nike ACG Repel 女子防晒拒水徒步九分裤，随时启程，攻克长途征程。 该九分裤搭载匠心技术，有助遮阳挡雨，让你自信从容地迎接探险旅程。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： HJ0244-010

在哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园测试

我们背上行囊，前往科尔科瓦杜国家公园，开启了一场 46 英里（约 74 公里）的探险之旅，只为测试这款裤子。 哥斯达黎加的这片热带雨林分布着多种多样的生物，其自然美景令人叹为观止。 那里有着充沛的阳光和雨水，炎热潮湿，是理想的测试环境。那里有着充沛的阳光和雨水，炎热潮湿，是理想的测试环境。即刻穿上此九分裤，从容开启探险旅程。

晴雨皆宜

面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。 紫外线防护设计，能为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。

贴心存储

正面拉链口袋搭配腰部右侧挂环上的三角钩环，提供井然有序的储物空间。

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 可机洗
