Nike ACG
Repel 女子防晒拒水徒步九分裤
24% 折让
穿上 Nike ACG Repel 女子防晒拒水徒步九分裤，随时启程，攻克长途征程。 该九分裤搭载匠心技术，有助遮阳挡雨，让你自信从容地迎接探险旅程。
- 显示颜色： 红棕色/巴洛克棕/山峰白
- 款式： HJ0244-218
Nike ACG
24% 折让
穿上 Nike ACG Repel 女子防晒拒水徒步九分裤，随时启程，攻克长途征程。 该九分裤搭载匠心技术，有助遮阳挡雨，让你自信从容地迎接探险旅程。
在哥斯达黎加科尔科瓦杜国家公园测试
我们背上行囊，前往科尔科瓦杜国家公园，开启了一场 46 英里（约 74 公里）的探险之旅，只为测试这款裤子。 哥斯达黎加的这片热带雨林分布着多种多样的生物，其自然美景令人叹为观止。 那里有着充沛的阳光和雨水，炎热潮湿，是理想的测试环境。那里有着充沛的阳光和雨水，炎热潮湿，是理想的测试环境。即刻穿上此九分裤，从容开启探险旅程。
晴雨皆宜
面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽。 紫外线防护设计，能为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。
贴心存储
正面拉链口袋搭配腰部右侧挂环上的三角钩环，提供井然有序的储物空间。
产品细节
- UPF 40+
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
- 显示颜色： 红棕色/巴洛克棕/山峰白
- 款式： HJ0244-218
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。