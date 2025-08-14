 
Nike ACG "Reservoir Goat" 男子短裤 - 浅卡其/山峰白

Nike ACG "Reservoir Goat"

男子短裤

¥649

Nike ACG "Reservoir Goat" 男子短裤从西得克萨斯的风景中汲取设计灵感，采用轻盈梭织面料，巧搭焕新仙人掌印花。标准版型，可随行而动，助你无拘畅动，奋力向前。


  • 显示颜色： 浅卡其/山峰白
  • 款式： HV0596-229

灵感源自西得克萨斯

为打造这款短裤，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。在该地区划独木舟露营时，我们获得了灵感，设计出无论是水域还是沙漠皆可轻松驾驭的服装，助你保持舒适。

整装待发，开启探险

拉链网眼布衬里插手口袋，帮助存放随身物品。胯下拼接设计，塑就自如运动体验；内置衬裤富有支撑力，搭配弹性包边，营造舒适感受。ACG 三角钩环，便于安全挂放钥匙。

其他细节

  • 标准版型，塑就休闲的日常穿着体验
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感

产品细节

  • 刺绣 ACG 和后腰右下方耐克勾勾标志
  • 左侧拉链口袋设有 ACG 仙人掌装饰拉链头
  • 后腰内置挂环设计
  • 面料：100% 锦纶。口袋/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
