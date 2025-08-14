Nike ACG "Reservoir Goat" 男子短裤从西得克萨斯的风景中汲取设计灵感，采用轻盈梭织面料，巧搭焕新仙人掌印花。标准版型，可随行而动，助你无拘畅动，奋力向前。

为打造这款短裤，Nike 团队前往美国西得克萨斯奇纳提山和大本德国家公园汲取设计灵感。在该地区划独木舟露营时，我们获得了灵感，设计出无论是水域还是沙漠皆可轻松驾驭的服装，助你保持舒适。

Nike ACG "Reservoir Goat" 男子短裤从西得克萨斯的风景中汲取设计灵感，采用轻盈梭织面料，巧搭焕新仙人掌印花。标准版型，可随行而动，助你无拘畅动，奋力向前。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。