 
Nike ACG Rufus 男子运动鞋 - 黑/山峰白/热辣咖喱黄/黑

Nike ACG Rufus

男子运动鞋

20% 折让

问世数十年后，Nike ACG Rufus 男子运动鞋巧搭华丽翻毛皮重回视线。鞋款融合抓地外底和回弹缓震的中底设计，让你从山径探野到城市穿梭都能畅享舒适抓地脚感。易穿脱设计可应对不同场合，成就日常轮替单品。速速蹬入，即刻去感受时尚乐趣。


  • 显示颜色： 黑/山峰白/热辣咖喱黄/黑
  • 款式： FV2923-001

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。

