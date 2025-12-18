 
Nike ACG Rufus 男子运动鞋 - 暗调勃艮第酒红/鲜亮勃艮第酒红/黑/惊喜可可色

Nike ACG Rufus

男子运动鞋

¥799
暗调勃艮第酒红/鲜亮勃艮第酒红/黑/惊喜可可色
浅铁矿石灰/浅铁矿石灰/幻影灰白/幻影灰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG Rufus 男子运动鞋融合抓地外底和回弹缓震的中底设计，让你从山径探野到城市穿梭都能畅享舒适抓地脚感。易穿脱设计可应对不同场合，成就日常轮替单品。速速蹬入，即刻去感受时尚乐趣。


  • 显示颜色： 暗调勃艮第酒红/鲜亮勃艮第酒红/黑/惊喜可可色
  • 款式： IM4953-600

其他细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底

产品细节

Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力抵御不良天气，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。前沿设计带来灵活百搭的风格体验。

