Nike ACG "Skull Peak"

¥1,559 ¥1,699

穿上 Nike ACG "Skull Peak" Storm-FIT 女子防风拒水夹克，无惧小雨天气，尽享户外时光。该夹克采用宽松版型和防风拒水面料，可有效抵御风雨侵袭。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。

自然环境实测，灵感源自阿拉斯加州 塔纳纳河谷是美国阿拉斯加州中部一个偏远的低地地区，以缭绕浓雾、午夜阳光和严寒天气而闻名。其是斯卡尔峰 (Skull Peak) 的所在地，这座小山峰给附近的冰川投下不祥的阴影。别担心，这款“Skull Peak”夹克能助你从容应对严苛环境，无所畏惧。 充足储物空间 拉链口袋，便于将双手插入或存放基本物品。经典三角形钩环设计，方便挂放钥匙。 御寒保暖 该夹克采用 PrimaLoft® 合成材质填充物，打造出色保暖性和蓬松度。

其他细节 款式：宽松版型全长拉链开襟冬季款夹克

面料：防风拒水的结实梭织面料

结构：PrimaLoft® 合成材质填充物，结合不易撕裂里料

储物：衣身内侧口袋、正面胸前加深口袋搭配侧边拉链口袋

边缘：风帽搭配松紧调节设计，可调式袖口

其他特色：ACG 三角钩环，口袋融入柔软里料