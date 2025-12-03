Nike ACG "Smith Summit"

¥1,169 ¥1,299 10% 折让

无法决定选择长裤还是短裤？何不两者都要！Nike ACG "Smith Summit" 女子可拆式拉链拒水长裤采用拒水梭织面料，有助于在潮湿天气条件下保持干爽，塑就日常佳选。可拆卸拉链裤筒设计，助你轻松变换风格；宽敞口袋和登山扣设计，无论野外探索还是出差奔波，皆可助你从容应对。

巧妙设计，自然灵感 该长裤起初在美国俄勒冈州设计和测试，其灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。 不同造型 所配拉链可将长裤转换为短裤，便于轻松切换造型。 拒水性能，运动自如 梭织面料采用弹性设计搭配加固接缝，令你畅动自如。拒水处理助你保持干爽，无惧天气变化。

其他细节 附加钩环设计，便于固定装备

裤管口配有弹性抽绳和绳扣，可自主调节松紧