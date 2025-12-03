Nike ACG "Smith Summit"
女子可拆式拉链拒水长裤
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
无法决定选择长裤还是短裤？何不两者都要！Nike ACG "Smith Summit" 女子可拆式拉链拒水长裤采用拒水梭织面料，有助于在潮湿天气条件下保持干爽，塑就日常佳选。可拆卸拉链裤筒设计，助你轻松变换风格；宽敞口袋和登山扣设计，无论野外探索还是出差奔波，皆可助你从容应对。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： FB7884-010
Nike ACG "Smith Summit"
10% 折让
无法决定选择长裤还是短裤？何不两者都要！Nike ACG "Smith Summit" 女子可拆式拉链拒水长裤采用拒水梭织面料，有助于在潮湿天气条件下保持干爽，塑就日常佳选。可拆卸拉链裤筒设计，助你轻松变换风格；宽敞口袋和登山扣设计，无论野外探索还是出差奔波，皆可助你从容应对。
巧妙设计，自然灵感
该长裤起初在美国俄勒冈州设计和测试，其灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
不同造型
所配拉链可将长裤转换为短裤，便于轻松切换造型。
拒水性能，运动自如
梭织面料采用弹性设计搭配加固接缝，令你畅动自如。拒水处理助你保持干爽，无惧天气变化。
其他细节
- 附加钩环设计，便于固定装备
- 裤管口配有弹性抽绳和绳扣，可自主调节松紧
产品细节
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： FB7884-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。