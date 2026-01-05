Nike ACG "Smith Summit"

¥999 ¥1,299 23% 折让

拉开拉链，即可将长裤轻松转变为短裤。Nike ACG "Smith Summit" 女子拒水可拆式拉链长裤采用拒水面料，助你保持干爽。多功能设计和多个口袋，助你随时开启冒险之旅。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

该长裤起初在美国俄勒冈州设计和测试，其灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

百搭造型

采用可拆式拉链设计，便于轻松将长裤转换成短裤。拉链采用不同颜色进行区分，确保每条裤腿可正确归位。

匠心技术

梭织面料略带弹性，结合加固接缝设计，助你畅动自如。面料经拒水处理，助你保持舒适，无惧天气变化。