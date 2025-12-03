Nike ACG "Smith Summit"
女子拒水可拆式拉链长裤
14% 折让
拉开拉链，即可将长裤轻松转变为短裤。Nike ACG "Smith Summit" 女子拒水可拆式拉链长裤采用拒水面料，助你保持干爽。多功能设计和多个口袋，助你随时开启冒险之旅。
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/山峰白
- 款式： HV6392-010
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
该长裤起初在美国俄勒冈州设计和测试，其灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
百搭造型
采用可拆式拉链设计，便于轻松将长裤转换成短裤。拉链采用不同颜色进行区分，确保每条裤腿可正确归位。
匠心技术
梭织面料略带弹性，结合加固接缝设计，助你畅动自如。面料经拒水处理，助你保持舒适，无惧天气变化。
其他细节
- 经典 ACG 三角钩环，方便挂放帽子、钥匙或其他可夹挂的随身物品
- 弹性腰部搭配可调式织带腰带，帮助保持恰到好处的贴合感
产品细节
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
- 弹性腰部设计
- 中腰
- 宽松版型
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/山峰白
