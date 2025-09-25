 
Nike ACG "Smith Summit" 女子背带连衣裙 - 土绿/海藻绿/山峰白

土绿/海藻绿/山峰白
黑/煤黑/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG "Smith Summit" 女子背带连衣裙采用匠心设计，适合日常穿着。 结合超宽松版型与可调节固定带，以三角钩环作为点睛之笔，彰显 ACG 专属魅力。


其他细节

 肩部和大身两侧配有可调节固定带，供你打造理想贴合度

产品细节

  • 面料/里料拼接：96% 锦纶/4% 氨纶
  • 拉链翻盖口袋
  • 袋鼠式口袋
  • 超宽松版型
  • 可机洗
