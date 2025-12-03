Nike ACG "Smith Summit"
女子背带连衣裙
15% 折让
Nike ACG "Smith Summit" 女子背带连衣裙采用匠心设计，适合日常穿着。 结合超宽松版型与可调节固定带，以三角钩环作为点睛之笔，彰显 ACG 专属魅力。
- 显示颜色： 土绿/海藻绿/山峰白
- 款式： HV1101-364
其他细节
肩部和大身两侧配有可调节固定带，供你打造理想贴合度
产品细节
- 面料/里料拼接：96% 锦纶/4% 氨纶
- 拉链翻盖口袋
- 袋鼠式口袋
- 超宽松版型
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
