 

Nike ACG "Smith Summit"

男子工装短裤

¥899
浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白
黑/煤黑/山峰白
明亮紫/苔木棕色/黑/山峰白

Nike ACG "Smith Summit" 男子工装短裤从俄勒冈州中部的史密斯巨岩汲取设计灵感，采用革新升级的宽敞大口袋。略带弹性的面料结合接缝处胯下拼接设计，助力自如畅动。


  • 显示颜色： 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HV0594-229

Nike ACG "Smith Summit"

¥899

Nike ACG "Smith Summit" 男子工装短裤从俄勒冈州中部的史密斯巨岩汲取设计灵感，采用革新升级的宽敞大口袋。略带弹性的面料结合接缝处胯下拼接设计，助力自如畅动。

灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款短裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

整装待发，开启探险

侧边插手口袋和裤腿宽敞大口袋均配有拉链，可安全收纳随身物品。弹性腰部搭配轻盈织带腰带，结合快速脱卸钩扣设计，可自由调节贴合效果。腰部右侧挂环上巧搭 ACG 三角钩环。

舒适体验，户外佳选

宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受。

产品细节

  • 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
  • 内置 "Smith Summit" 标签
  • 按扣拉链门襟设计
  • 挂环设计
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HV0594-229

免费配送和退换货

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