Nike ACG "Smith Summit"

¥1,029 ¥1,349 23% 折让

Nike ACG "Smith Summit" 男子拒水防晒可拆卸拉链工装长裤采用宽松版型，塑就舒适百搭的穿着体验。采用拒水防紫外线面料，拉开膝盖上部的拉链，可轻松转换为短裤。

灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。

出色防护

梭织面料可有效拒水，亦可阻隔紫外线，在户外活动中为你提供有力防护。膝盖部位采用双层结构，融入出众坚韧的 CORDURA® 面料，有效减少磨损和撕扯。

整装待发，开启探险

侧面插手口袋和正面宽敞的翻盖大口袋均配有拉链，可安全收纳随身物品。 弹性腰部、织带腰带和快速脱卸钩扣设计，缔造稳固的舒适贴合感。 腰部右侧挂环上巧搭 ACG 三角钩环。

舒适贴合，户外佳选

宽松版型，为臀部、大腿和小腿部位营造宽松舒适的穿着感受。 略带弹性的梭织面料，结合膝盖部位立体剪裁和胯下拼接设计，助力自如畅动。