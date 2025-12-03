 
Nike ACG "Smith Summit" 男子拒水防晒可拆卸拉链工装长裤 - 土绿/海藻绿/山峰白

Nike ACG "Smith Summit"

男子拒水防晒可拆卸拉链工装长裤

土绿/海藻绿/山峰白
苔木棕色/煤黑/浅卡其/山峰白

Nike ACG "Smith Summit" 男子拒水防晒可拆卸拉链工装长裤采用宽松版型，塑就舒适百搭的穿着体验。采用拒水防紫外线面料，拉开膝盖上部的拉链，可轻松转换为短裤。


Nike ACG "Smith Summit"

Nike ACG "Smith Summit" 男子拒水防晒可拆卸拉链工装长裤采用宽松版型，塑就舒适百搭的穿着体验。采用拒水防紫外线面料，拉开膝盖上部的拉链，可轻松转换为短裤。

灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。

出色防护

梭织面料可有效拒水，亦可阻隔紫外线，在户外活动中为你提供有力防护。膝盖部位采用双层结构，融入出众坚韧的 CORDURA® 面料，有效减少磨损和撕扯。

整装待发，开启探险

侧面插手口袋和正面宽敞的翻盖大口袋均配有拉链，可安全收纳随身物品。 弹性腰部、织带腰带和快速脱卸钩扣设计，缔造稳固的舒适贴合感。 腰部右侧挂环上巧搭 ACG 三角钩环。

舒适贴合，户外佳选

宽松版型，为臀部、大腿和小腿部位营造宽松舒适的穿着感受。 略带弹性的梭织面料，结合膝盖部位立体剪裁和胯下拼接设计，助力自如畅动。

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣 Nike ACG 和耐克勾标志
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 内置 "Smith Summit" 梭织贴片
  • 按扣拉链门襟设计
  • 背面按扣口袋，可供安全储物
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。外接片：100% 锦纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
