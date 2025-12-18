Nike ACG "Smith Summit"

¥1,199 ¥1,499 20% 折让

Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水可拆式拉链工装长裤采用宽松版型，塑就舒适百搭的穿着体验。采用拒水防紫外线面料，拉开拉链，可轻松转换为短裤。

经史密斯巨岩攀爬测试，灵感源自西得克萨斯

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。该长裤饰有仙人掌图案，灵感源自 Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟露营之旅，焕新演绎经典设计。

出众防护

梭织面料可有效拒水，亦可阻隔紫外线，在户外活动中为你提供出众防护。膝盖部位采用加固结构，提供出色防护，不易磨损和撕裂。

整装待发，开启探险

侧面插手口袋和正面宽敞的翻盖口袋均配有拉链，可安全收纳随身物品。 弹性腰部、织带腰带和快速脱卸钩扣设计，缔造稳固的舒适贴合感。 腰部右侧挂环巧搭 ACG 三角钩环。

舒适贴合，户外佳选

宽松版型，为臀部、大腿和小腿部位营造宽松舒适的穿着感受。略带弹性的梭织面料，结合膝盖部位立体剪裁和胯下拼接设计，助力自如畅动。膝盖拉链经革新设计，采用不同配色，便于区分左右裤筒。