Nike ACG "Smith Summit"
男子防晒拒水可拆式拉链工装长裤
16% 折让
Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水可拆式拉链工装长裤采用宽松版型，塑就舒适百搭的穿着体验。采用拒水防紫外线面料，拉开拉链，可轻松转换为短裤。
- 显示颜色： 浅卡其/苔木棕色/山峰白
- 款式： IH3578-229
经史密斯巨岩攀爬测试，灵感源自西得克萨斯
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。该长裤饰有仙人掌图案，灵感源自 Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟露营之旅，焕新演绎经典设计。
出众防护
梭织面料可有效拒水，亦可阻隔紫外线，在户外活动中为你提供出众防护。膝盖部位采用加固结构，提供出色防护，不易磨损和撕裂。
整装待发，开启探险
侧面插手口袋和正面宽敞的翻盖口袋均配有拉链，可安全收纳随身物品。 弹性腰部、织带腰带和快速脱卸钩扣设计，缔造稳固的舒适贴合感。 腰部右侧挂环巧搭 ACG 三角钩环。
舒适贴合，户外佳选
宽松版型，为臀部、大腿和小腿部位营造宽松舒适的穿着感受。略带弹性的梭织面料，结合膝盖部位立体剪裁和胯下拼接设计，助力自如畅动。膝盖拉链经革新设计，采用不同配色，便于区分左右裤筒。
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣 ACG 和耐克勾标志
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 内置 "Smith Summit" 梭织贴片
- 按扣拉链门襟设计
- 背面按扣口袋，可供安全储物
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
