 
Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水夹克 - 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白

Nike ACG "Smith Summit"

男子防晒拒水夹克

17% 折让

Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水夹克采用拒水面料和紫外线防护设计，塑就百搭风范。后身网眼布里料拼接搭配开口设计，有助透气，助你应对多变天气。加大加深的高山风格插手口袋，背负双肩包时也能轻松存取基本物品。


  • 显示颜色： 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HV0599-229

灵感源自史密斯巨岩

为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

整装待发，开启探险

宽敞大口袋配有拉链，可安全收纳随身物品。 下摆搭配松紧抽绳和绳扣，可供自主调节贴合度。 右侧大口袋配有 ACG 三角钩环。

舒适非凡，户外佳选

宽松版型塑就宽松衣身，便于你内搭紧身运动服。 肘部面料略带弹性，结合立体剪裁，助力自如畅动。

产品细节

  • UPF 40+
  • 胸前刺绣 ACG 标志搭配后身右下刺绣耐克勾标志
  • 双向拉链
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
