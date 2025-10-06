Nike ACG "Smith Summit"
男子防晒拒水夹克
Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水夹克采用拒水面料和紫外线防护设计，塑就百搭风范。后身网眼布里料拼接搭配开口设计，有助透气，助你应对多变天气。加大加深的高山风格插手口袋，背负双肩包时也能轻松存取基本物品。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HV0599-010
灵感源自史密斯巨岩
为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
整装待发，开启探险
宽敞大口袋配有拉链，可安全收纳随身物品。 下摆搭配松紧抽绳和绳扣，可供自主调节贴合度。 右侧大口袋配有 ACG 三角钩环。
舒适非凡，户外佳选
宽松版型塑就宽松衣身，便于你内搭紧身运动服。 肘部面料略带弹性，结合立体剪裁，助力自如畅动。
产品细节
- UPF 40+
- 胸前刺绣 ACG 标志搭配后身右下刺绣耐克勾标志
- 双向拉链
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
