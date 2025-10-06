Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水夹克采用拒水面料和紫外线防护设计，塑就百搭风范。后身网眼布里料拼接搭配开口设计，有助透气，助你应对多变天气。加大加深的高山风格插手口袋，背负双肩包时也能轻松存取基本物品。

为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水夹克采用拒水面料和紫外线防护设计，塑就百搭风范。后身网眼布里料拼接搭配开口设计，有助透气，助你应对多变天气。加大加深的高山风格插手口袋，背负双肩包时也能轻松存取基本物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。