Nike ACG "Smith Summit"
男子防晒拒水工装长裤
¥1,209¥1,49919% 折让
Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水工装长裤饰有整版匠心印花，灵感源自 Nike ACG 团队在哥斯达黎加热带雨林开展研究时遇到的切叶蚁。采用可拆式拉链设计，可轻松转换为短裤造型，助你从容应对天气骤变。
- 显示颜色： 深藏青/空间蓝/黑/山峰白
- 款式： HQ0200-410
Nike ACG "Smith Summit"
¥1,209¥1,49919% 折让
Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水工装长裤饰有整版匠心印花，灵感源自 Nike ACG 团队在哥斯达黎加热带雨林开展研究时遇到的切叶蚁。采用可拆式拉链设计，可轻松转换为短裤造型，助你从容应对天气骤变。
出众防护
梭织面料可有效拒水，亦可阻隔紫外线，在户外活动中为你提供出众防护。该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜。
宽松舒适，户外佳选
宽松版型，为臀部、大腿和小腿部位营造宽松舒适的穿着感受。膝盖部位采用立体剪裁，结合略带弹性的面料，助力自如畅动。所配拉链，可轻松地将长裤转换为短裤。
其他细节
- 弹性腰部搭配织带腰带和快速脱卸 G 型钩扣，结合松紧抽绳裤脚，可供自主调节贴合度
- 正面插手口袋、裤腿大口袋和背面口袋均配有拉链，便于安全收纳和随手拿取随身物品
产品细节
- UPF 40+
- 正面刺绣 ACG 标志和后腰下方刺绣耐克勾勾
- ACG 品牌钩环
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/空间蓝/黑/山峰白
- 款式： HQ0200-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。