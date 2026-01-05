Nike ACG "Smith Summit" 马年限定脱缰系列

¥1,209 ¥1,599 24% 折让

有了紫外线防护功能，你就能尽享阳光；有了满足需求的装备，你就能畅快探险。Nike ACG "Smith Summit" 马年限定脱缰系列新年款男子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。双向拉链与下摆弹性抽绳，助你自主调节包覆效果。

匠心技术 拒水梭织面料结合紫外线防护设计，助你在细雨或烈日下保持舒适。背面上部开口设计搭配网眼布拼接里料，缔造舒适透气的穿着感受。 充足储物空间 钩环？镁粉袋？能量补给？拉链工装口袋和两侧大号口袋提供充裕储物空间，让你轻松收纳探险物品。

产品细节 UPF 40+

该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维

刺绣 ACG 和耐克勾标志

双向拉链

ACG 三角钩环

可机洗

显示颜色： 苔木棕色/浅卡其/杏茶色/山峰白

款式： HV0599-235