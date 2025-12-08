Nike ACG "Smith Summit" 马年限定脱缰系列
新年款男子防晒拒水夹克
15% 折让
有了紫外线防护功能，你就能尽享阳光；有了满足需求的装备，你就能畅快探险。Nike ACG "Smith Summit" 马年限定脱缰系列新年款男子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。双向拉链与下摆弹性抽绳，助你自主调节包覆效果。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HV0599-010
匠心技术
拒水梭织面料结合紫外线防护设计，助你在细雨或烈日下保持舒适。背面上部开口设计搭配网眼布拼接里料，缔造舒适透气的穿着感受。
充足储物空间
钩环？镁粉袋？能量补给？拉链工装口袋和两侧大号口袋提供充裕储物空间，让你轻松收纳探险物品。
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 刺绣 ACG 和耐克勾标志
- 双向拉链
- ACG 三角钩环
- 可机洗
灵感源自史密斯巨岩
为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
