 
Nike ACG "Smith Summit" 马年限定脱缰系列新年款男子防晒拒水夹克 - 土绿/海藻绿/加农绿/山峰白

Nike ACG "Smith Summit" 马年限定脱缰系列

新年款男子防晒拒水夹克

10% 折让
土绿/海藻绿/加农绿/山峰白
苔木棕色/浅卡其/杏茶色/山峰白

有了紫外线防护功能，你就能尽享阳光；有了满足需求的装备，你就能畅快探险。Nike ACG "Smith Summit" 马年限定脱缰系列新年款男子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。双向拉链与下摆弹性抽绳，助你自主调节包覆效果。


  显示颜色： 土绿/海藻绿/加农绿/山峰白
  款式： HV0599-364

匠心技术

拒水梭织面料结合紫外线防护设计，助你在细雨或烈日下保持舒适。背面上部开口设计搭配网眼布拼接里料，缔造舒适透气的穿着感受。

充足储物空间

钩环？镁粉袋？能量补给？拉链工装口袋和两侧大号口袋提供充裕储物空间，让你轻松收纳探险物品。

产品细节

  • UPF 40+
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 刺绣 ACG 和耐克勾标志
  • 双向拉链
  • ACG 三角钩环
  • 可机洗
  显示颜色： 土绿/海藻绿/加农绿/山峰白
  款式： HV0599-364

灵感源自史密斯巨岩

为了打造该款夹克，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

