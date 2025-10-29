Nike ACG
Storm-FIT 大童防风拒水薄绒里料拼接夹克
15% 折让
全新叠搭佳选单品来袭，助力体验户外探险的乐趣。 Nike ACG Storm-FIT 大童防风拒水薄绒里料拼接夹克采用耐穿拒水面料与 PrimaLoft® 填充物，即使细雨纷飞、寒意袭人，亦能伴你探索不止。 宽松版型，可轻松内搭紧身运动服，提升保暖效果。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO0248-010
不惧风雨天气
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。
轻盈保暖
PrimaLoft® 填充物由微细纤维制成，打造气囊般的设计，帮助锁定热量。
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 刺绣 ACG 和 PRIMALOFT® 标志
- 衣身内置口袋
- 全长拉链开襟设计
- 后领内里挂环设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
