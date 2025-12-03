Nike ACG Storm-FIT "Cascade Rains"

¥939 ¥1,249 24% 折让

在喀斯喀特山脉的影响下，太平洋西北地区的西部潮湿多雨。雨水带来宜人气候，但身处其中的人们却难以舒适享受。Nike ACG Storm-FIT "Cascade Rains" 男子防风拒水全长拉链开襟夹克采用 Storm-FIT 技术和防风拒水面料，结合挡风片设计，有助抵御风雨侵袭。因此无论天气如何，你都能尽情享受野外探索时光。

自然环境实测，灵感源自斯皮里特湖

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。为汲取灵感，ACG 团队来到圣海伦斯火山脚下的斯皮里特湖。我们在露营、徒步旅行和探索途中的发现，为该系列的外观和设计初衷提供了灵感。

质感轻盈，无惧风雨

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。结合轻盈面料，质感顺滑。密封接缝设计，令你尽享探索乐趣。

出众收纳，轻松畅行

如需脱下夹克，可将其收纳至衣身内侧口袋中，便于携带。

接缝设计，数据支撑

Nike 团队对数百名运动员进行研究，打造合身的接缝设计。该设计可让你在穿上夹克后，依然畅动自如，同时减少摩擦。

叠搭设计，适应气候

该夹克采用匠心设计，可内搭紧身运动服、针织衫和中间层。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果。如果希望穿出修身贴合效果，建议选小一码。