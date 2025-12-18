 
Nike ACG Therma-FIT 加绒套头连帽衫 - 浆果红/黑/山峰白

Nike ACG Therma-FIT

加绒套头连帽衫

10% 折让

Nike ACG Therma-FIT 加绒套头连帽衫采用宽松保暖设计，在冷天中为你营造出众保暖效果。 超宽松版型，提供充裕空间，方便叠搭衣物；罗纹袖口与下摆，帮助锁住热量。 搭载 Therma-FIT 技术，可有效保暖。无论是在营地，还是在后院火堆旁与朋友数星星，都能令你保持温暖。


  • 显示颜色： 浆果红/黑/山峰白
  • 款式： DZ3393-505

Nike ACG Therma-FIT

10% 折让

Nike ACG Therma-FIT 加绒套头连帽衫采用宽松保暖设计，在冷天中为你营造出众保暖效果。 超宽松版型，提供充裕空间，方便叠搭衣物；罗纹袖口与下摆，帮助锁住热量。 搭载 Therma-FIT 技术，可有效保暖。无论是在营地，还是在后院火堆旁与朋友数星星，都能令你保持温暖。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 采用落肩设计，胸部和衣身营造充裕活动空间，便于轻松叠搭，打造休闲舒适的穿着感受
  • 袋鼠式口袋搭配两侧拉链设计，便于安全存储基本物品，帮助双手保持温暖
  • 宽松三片式拼接风帽搭配松紧抽绳和可调节栓扣设计，可供打造个性化风格和包覆效果
  • 厚实弹性罗纹袖口和下摆，有助在运动时稳固衣身，同时锁住身体自然热量

产品细节

  • 左胸饰有 ACG 刺绣标志
  • 右侧衣袖饰有 THERMA-FIT 刺绣标志
  • 后身右侧下摆饰有耐克勾勾标志
  • 75% 棉/25% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浆果红/黑/山峰白
  • 款式： DZ3393-505

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。