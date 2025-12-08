Nike ACG Therma-FIT

¥679 ¥799 15% 折让

保暖出众，无惧雨天

步行穿越冰岛的冰川奇观后，我们的设计团队灵感涌现，匠心打造出这款 Nike ACG Therma-FIT 男/女拒水加绒套头连帽衫。这款连帽衫不仅采用拒水面料，还搭配保暖技术，是冷天徒步和冬日散步的理想穿着之选。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

自然环境实测，灵感源自冰岛

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。我们团队前往风景如画的冰岛，这个地区众多远足小径和凉爽的气候，为该系列的外观和功能提供了灵感。

温暖感受，干爽体验

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。加绒针织面料，温暖舒适。拒水处理，帮助保持干爽。

舒适叠搭

该连帽衫采用匠心设计，可内搭紧身运动服。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果。如果希望修身贴合，建议选小一码。