 
Nike ACG Therma-FIT 男/女拒水加绒套头连帽衫 - 大学灰/足球灰/闪电蓝/山峰白

Nike ACG Therma-FIT

男/女拒水加绒套头连帽衫

25% 折让
大学灰/足球灰/闪电蓝/山峰白
黑/煤黑/山峰白

售罄：

此配色当前无货

步行穿越冰岛的冰川奇观后，我们的设计团队灵感涌现，匠心打造出这款 Nike ACG Therma-FIT 男/女拒水加绒套头连帽衫。这款连帽衫不仅采用拒水面料，还搭配保暖技术，是冷天徒步和冬日散步的理想穿着之选。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 大学灰/足球灰/闪电蓝/山峰白
  • 款式： DH3088-009

保暖出众，无惧雨天

步行穿越冰岛的冰川奇观后，我们的设计团队灵感涌现，匠心打造出这款 Nike ACG Therma-FIT 男/女拒水加绒套头连帽衫。这款连帽衫不仅采用拒水面料，还搭配保暖技术，是冷天徒步和冬日散步的理想穿着之选。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

自然环境实测，灵感源自冰岛

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。我们团队前往风景如画的冰岛，这个地区众多远足小径和凉爽的气候，为该系列的外观和功能提供了灵感。

温暖感受，干爽体验

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。加绒针织面料，温暖舒适。拒水处理，帮助保持干爽。

舒适叠搭

该连帽衫采用匠心设计，可内搭紧身运动服。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果。如果希望修身贴合，建议选小一码。

其他细节

  • 拉链口袋设计，帮助安全收纳随身物件
  • 3 片式拼接风帽搭配栓扣，可自由调节包覆效果

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 罗纹袖口和下摆
  • 刺绣 ACG 标志
  • 75% 棉/25% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/足球灰/闪电蓝/山峰白
  • 款式： DH3088-009

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

