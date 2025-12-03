Nike ACG Therma-FIT
男/女拒水加绒套头连帽衫
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
步行穿越冰岛的冰川奇观后，我们的设计团队灵感涌现，匠心打造出这款 Nike ACG Therma-FIT 男/女拒水加绒套头连帽衫。这款连帽衫不仅采用拒水面料，还搭配保暖技术，是冷天徒步和冬日散步的理想穿着之选。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 大学灰/足球灰/闪电蓝/山峰白
- 款式： DH3088-009
Nike ACG Therma-FIT
25% 折让
保暖出众，无惧雨天
步行穿越冰岛的冰川奇观后，我们的设计团队灵感涌现，匠心打造出这款 Nike ACG Therma-FIT 男/女拒水加绒套头连帽衫。这款连帽衫不仅采用拒水面料，还搭配保暖技术，是冷天徒步和冬日散步的理想穿着之选。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
自然环境实测，灵感源自冰岛
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。我们团队前往风景如画的冰岛，这个地区众多远足小径和凉爽的气候，为该系列的外观和功能提供了灵感。
温暖感受，干爽体验
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。加绒针织面料，温暖舒适。拒水处理，帮助保持干爽。
舒适叠搭
该连帽衫采用匠心设计，可内搭紧身运动服。选择正常尺码，即可实现出众叠搭效果。如果希望修身贴合，建议选小一码。
其他细节
- 拉链口袋设计，帮助安全收纳随身物件
- 3 片式拼接风帽搭配栓扣，可自由调节包覆效果
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 罗纹袖口和下摆
- 刺绣 ACG 标志
- 75% 棉/25% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/足球灰/闪电蓝/山峰白
- 款式： DH3088-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。