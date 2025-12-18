Nike ACG

¥1,199

Nike ACG Therma-FIT ADV 大童夹克采用轻盈保暖填充物和双面穿设计，轻松演绎不同造型。

准备好开启下一场冒险了吗？该夹克两面可穿，搭载保暖技术，伴你探索不止。设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟之旅，专为应对寒冷的夜晚而打造。白天气温升高，不再需要 Therma-FIT ADV 级别的保暖效果时，可将夹克收纳至其中一面的右侧口袋中。

保暖填充，性能出众 PrimaLoft® 填充物加持 Nike Therma-FIT ADV 技术，帮助你在寒冷天气条件下保持温暖。 轻松收纳，自由出行 天气转暖之际，可将夹克收入其中一面的右侧口袋中。 双面设计，一衣两穿 一面采用简约设计，另一面饰有整版图案，一件夹克呈现两种外观，任你随心切换不同风格。

产品细节 外层面料：58% 聚酯纤维/42% 锦纶。内层面料/填充物：100% 聚酯纤维

正面拉链开襟设计

其中一面配有拉链口袋

可机洗

显示颜色： 黑/山峰白

款式： HQ9648-010