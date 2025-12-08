Nike ACG
Therma-FIT ADV 大童夹克
13% 折让
准备好开启下一场冒险了吗？该夹克两面可穿，搭载保暖技术，伴你探索不止。设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟之旅，专为应对寒冷的夜晚而打造。白天气温升高，不再需要 Therma-FIT ADV 级别的保暖效果时，可将夹克收纳至其中一面的右侧口袋中。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： HQ9648-010
Nike ACG Therma-FIT ADV 大童夹克采用轻盈保暖填充物和双面穿设计，轻松演绎不同造型。
保暖填充，性能出众
PrimaLoft® 填充物加持 Nike Therma-FIT ADV 技术，帮助你在寒冷天气条件下保持温暖。
轻松收纳，自由出行
天气转暖之际，可将夹克收入其中一面的右侧口袋中。
双面设计，一衣两穿
一面采用简约设计，另一面饰有整版图案，一件夹克呈现两种外观，任你随心切换不同风格。
产品细节
- 外层面料：58% 聚酯纤维/42% 锦纶。内层面料/填充物：100% 聚酯纤维
- 正面拉链开襟设计
- 其中一面配有拉链口袋
- 可机洗
设计揭秘
该双面穿夹克的设计灵感源自一次在西得克萨斯大本德国家公园的多日独木舟之旅，营造出众保暖效果。
