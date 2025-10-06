Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX
加绒里料三指手套（1 副）
10% 折让
戴上 Nike ACG Therma-FIT ADV GORE-TEX 加绒里料三指手套（1 副），让双手无惧寒冷。 Nike Therma-FIT ADV 技术结合三指设计，令双手在寒冷天气中保持温暖。
- 显示颜色： 苔木棕色/安全橙/银
- 款式： FZ6793-236
其他细节
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- 三指设计，有助提升保暖度
产品细节
- 手掌：79% 聚酯纤维/21% 聚氨酯。 底部：93% 聚酯纤维/4% 锦纶/3% 聚氨酯
- 反光细节
- 不可洗涤
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力抵御不良天气，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。 气候适应性面料，提供出众包覆效果，前沿设计带来灵活百搭的穿搭风格。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
