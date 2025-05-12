Nike ACG
Therma-FIT Repel 女子拒水加绒圆领运动衫
¥549¥79931% 折让
穿上 Nike ACG Therma-FIT Repel 女子拒水加绒圆领运动衫， 开启探险之旅。 该运动衫采用厚实针织面料，结合拒水处理和保暖技术，助你畅享户外时光。
- 显示颜色： 幻影灰白/安全橙/山峰白
- 款式： HJ0233-030
Nike ACG
¥549¥79931% 折让
穿上 Nike ACG Therma-FIT Repel 女子拒水加绒圆领运动衫， 开启探险之旅。 该运动衫采用厚实针织面料，结合拒水处理和保暖技术，助你畅享户外时光。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 超宽松版型，便于轻松叠搭
产品细节
- 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 胸部中央饰有刺绣标志
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白/安全橙/山峰白
- 款式： HJ0233-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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