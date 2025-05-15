 

Nike ACG

Therma-FIT Repel 女子拒水加绒圆领运动衫

¥799
幻影灰白/安全橙/山峰白
黑/煤黑/山峰白

穿上 Nike ACG Therma-FIT Repel 女子拒水加绒圆领运动衫， 开启探险之旅。 该运动衫采用厚实针织面料，结合拒水处理和保暖技术，助你畅享户外时光。


  • 显示颜色： 幻影灰白/安全橙/山峰白
  • 款式： HJ0233-030

Nike ACG

¥799

穿上 Nike ACG Therma-FIT Repel 女子拒水加绒圆领运动衫， 开启探险之旅。 该运动衫采用厚实针织面料，结合拒水处理和保暖技术，助你畅享户外时光。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 超宽松版型，便于轻松叠搭

产品细节

  • 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 胸部中央饰有刺绣标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白/安全橙/山峰白
  • 款式： HJ0233-030

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