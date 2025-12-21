Nike ACG "Tuff Fleece"
加绒套头连帽衫
10% 折让
天气转凉，寒意未深， Nike ACG "Tuff Fleece" 加绒套头连帽衫为你贴心守护。 这款厚实运动衫经久耐穿，打造日常佳选。 Therma-FIT 技术，帮助御寒，带来出众保暖感受。
- 显示颜色： 苔木棕色
- 款式： IM9347-235
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 袋鼠式口袋搭配两侧拉链设计，可安全收纳随身物品
- 超宽松版型，便于轻松叠搭
- 风帽搭配松紧带和抽绳锁扣，可供打造个性化风格和包覆效果
- 袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，帮助锁住身体自然热量
产品细节
- 75% 棉/25% 聚酯纤维
- 后领内侧挂环设计
- 刺绣 ACG、THERMA-FIT 和耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
