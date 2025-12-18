Nike ACG "Tuff Fleece"
男子拒水加绒圆领上衣
10% 折让
天气转凉，寒意未深，Nike ACG "Tuff Fleece" 男子拒水加绒圆领上衣为你贴心守护。这款厚实运动衫经久耐穿，打造日常佳选。Therma-FIT 技术帮助御寒，带来出众保暖感受。
- 显示颜色： 杏茶色
- 款式： HV1120-297
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 宽松版型，便于轻松叠搭
- 背面特别设计，带你详细了解我们穿越大本德国家公园的独木舟之旅
- 面料经拒水处理，能在小雨天气中帮助保持干爽
产品细节
- 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 胸前印花 ACG 标志和后身下摆刺绣 THERMA-FIT 标识
- 罗纹袖口和下摆
- 后领内侧挂环设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
